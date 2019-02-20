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Экономика

Путин: ОПК нужно использовать возможности для выпуска гражданской продукции

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Путин: ОПК нужно использовать возможности для выпуска гражданской продукции

Москва, 20 февраля. Оборонно-промышленному комплексу России необходимо использовать возможности для наращивания выпуска гражданской продукции. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию.

«Сейчас время для смелых инициатив», — сказал глава государства.

Он отметил, что правительство должно разработать меры по поддержке компаний, а парламентариев президент призвал принять законы, которые позволят заключать гражданские сделки, развивать торговлю и сервисы.