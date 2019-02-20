Путин назвал четыре приоритета экономического развития РФ

Москва, 20 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал четыре основных приоритета развития российской экономики.

Он подчеркнул, что необходимо нарастить производительность труда за счет цифровизации, улучшить деловой климат, создать инфраструктуру для экономики, а также подготовить современные кадры и мощную технологическую базу.

Традиционное послание президента РФ Федеральному собранию в среду проходит в московском Гостином дворе. Прямую трансляцию обращения главы государства ведут телеканалы «Россия-1», «Россия-24» и Первый канал. Всего на мероприятии аккредитован 761 журналист.