Путин назвал четыре приоритета экономического развития РФ
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Москва, 20 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал четыре основных приоритета развития российской экономики.
Он подчеркнул, что необходимо нарастить производительность труда за счет цифровизации, улучшить деловой климат, создать инфраструктуру для экономики, а также подготовить современные кадры и мощную технологическую базу.
Традиционное послание президента РФ Федеральному собранию в среду проходит в московском Гостином дворе. Прямую трансляцию обращения главы государства ведут телеканалы «Россия-1», «Россия-24» и Первый канал. Всего на мероприятии аккредитован 761 журналист.