Путин поручил ликвидировать крупные свалки в черте городов за два года

Москва, 20 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что порядка 30 крупных свалок в черте городов должны быть ликвидированы в течение двух лет.

За шесть лет должны быть устранены все остальные свалки, добавил российский лидер.

Президент России Владимир Путин в среду в московском Гостином дворе выступает с традиционным посланием Федеральному собранию. На мероприятии присутствуют 761 журналист и свыше тысячи представителей власти — сенаторов, депутатов, членов правительства и губернаторов.