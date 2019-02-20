Путин призвал навести порядок в сфере бытовых отходов
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Москва, 20 февраля. В России нужно сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, их обработкой и утилизацией. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию.
Глава государства отметил, что с этого года регионы перешли на новую систему сбора мусора.
«Если все сведется к росту платы за вывоз мусора — это не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги, и какие изменения происходят. Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверх прибыли, сваливая мусор где и как придется», — сказал Владимир Путин.