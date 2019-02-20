Путин призвал навести порядок в сфере бытовых отходов

Москва, 20 февраля. В России нужно сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, их обработкой и утилизацией. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию.

Глава государства отметил, что с этого года регионы перешли на новую систему сбора мусора.