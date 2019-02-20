Путин предложил снять возрастной ценз в программе «Земский доктор»

Москва, 20 февраля. Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию предложил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор».

По словам главы государства, это необходимо, чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город.