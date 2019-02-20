Путин: Система ранней диагностики в РФ должна включать онкологические обследования

Москва, 20 февраля. Онкологические обследования должны быть включены в систему ранней диагностики, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

Традиционное послание президента РФ Федеральному собранию в среду проходит в московском Гостином дворе. Прямую трансляцию обращения главы государства ведут телеканалы «Россия-1», «Россия-24» и Первый канал. Всего на мероприятии аккредитован 761 журналист.