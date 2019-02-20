Турция выразила надежду на поставки С-400 из РФ в июле

Анкара, 20 февраля. Анкара ожидает, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 начнутся в июле 2019 года. Об этом заявил глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Поставки С-400 начнутся в июле текущего года​​​. Примерно в октябре система будет установлена и станет полностью активной», — сказал он.

Демир подчеркнул, что ведомство занимается исключительно техническими вопросами приобретения и установки систем, и не стал комментировать существующие между Турцией и США разногласия по поводу закупки Анкарой российских комплексов.

Напомним, С-400 предназначены для уничтожения ср