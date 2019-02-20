Путин призвал отладить электронное взаимодействие в сфере здравоохранения
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Москва, 20 февраля. Президент России Владимир Путин призвал отладить электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями, аптеками и врачами в течение трех лет.
Президент России Владимир Путин в среду в московском Гостином дворе оглашает традиционное послание Федеральному собранию. В этом году послание является юбилейным для российского лидера. Путин обратится к Федеральному собранию в пятнадцатый раз.