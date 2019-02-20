Путин призвал отладить электронное взаимодействие в сфере здравоохранения

Москва, 20 февраля. Президент России Владимир Путин призвал отладить электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями, аптеками и врачами в течение трех лет.

Президент России Владимир Путин в среду в московском Гостином дворе оглашает традиционное послание Федеральному собранию. В этом году послание является юбилейным для российского лидера. Путин обратится к Федеральному собранию в пятнадцатый раз.