Доплатить людям то, что они не получили: Путин заявил о необходимости индексации пенсий

Москва, 20 февраля. Пенсионные выплаты за первые месяцы 2019 года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они не получили. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию.

«Индексация пенсий и ежемесячных выплат должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионера… Государство сперва должно довести пенсию до прожиточн