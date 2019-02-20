Доплатить людям то, что они не получили: Путин заявил о необходимости индексации пенсий
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Москва, 20 февраля. Пенсионные выплаты за первые месяцы 2019 года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они не получили. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию.
«Индексация пенсий и ежемесячных выплат должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионера… Государство сперва должно довести пенсию до прожиточн