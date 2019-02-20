США не удастся поссорить Россию с Китаем — МИД РФ

Москва, 20 февраля. Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не будет подыгрывать Вашингтону в их попытках помешать подъему китайской экономики.

Высокопоставленный дипломат считает, что ни одной стране не удастся вбить клин в отношения России и Китая.

«Поссорить нас с Китаем никому не удастся», — сказал Рябков.

Рябков пояснил, что в Вашингтоне хотят разыграть «российскую карту с Китаем». При этом он выразил уверенность, что в Пекине понимают ситуацию. Замглавы МИД РФ добавил, что Россия не станет подыгрывать американцам, и это очевидно.

Американо-китайские отношения ухудшились на фоне начавшейся летом 2018 года торговой