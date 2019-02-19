В США 16 штатов через суд оспорили решение Трампа ввести режим ЧП

Вашингтон, 19 февраля. Власти 16 штатов США через суд оспорили решение Дональда Трампа ввести режим ЧП.

Как сообщает Wall Street Journal, иными словами администрации этих регионов Соединенных Штатов просят Фемиду запретить президенту США тратить бюджетные средства на строительство стены на границе с Мексикой.

«Ридус» напоминает, что на днях Трамп подписал декларацию о введении режима ЧП, что позволило ему получить около восьми миллиардов долларов на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью в 376 км.