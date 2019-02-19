National Interest восхитился «смертоносным» танком Т-90МС
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Вашингтон, 19 февраля. Специализированный американский портал The National Interest познакомил читателей с новейшим российским танком Т-90МС.
Авторы опубликованной статьи буквально восхищаются новым российским оружием, называя его «смертоносным», и признавая, что танк получил серьезные улучшения по сравнению с предыдущей версией.
«Новая боевая машина включает в себя ряд серьезных улучшений — Т-90МС может похвастаться более мощным 1130-сильным дизельным двигателем, улучшенным тепловизором, цифровым компьютером, навигационной системой ГЛОНАСС и переработанной башней», — говорится в статье.
При этом самой впечатляющей новинкой российского танка американские журналисты называют динамическую защиту, которой оснащается боевая машина.