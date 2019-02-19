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Цена Samsung Galaxy S10+ может достигнуть 1500 долларов

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Цена Samsung Galaxy S10+ может достигнуть 1500 долларов

Москва, 19 февраля. Стоимость топовой модели Samsung Galaxy S10+ может достигнуть 1500 долларов.

С таким заявлением выступил знаменитый инсайдер Эван Бласс, уточнив, что такое количества денег фанаты продукции от Samsung выложат за модель в керамическом корпусе, оснащенной 12 Гб «оперативы» и терабайтом встроенной памяти.

Как напоминает «Газета.ru», анонс новых смартфонов от южнокорейского производителя состоится 20 марта, к слову, одновременно с презентацией Xiaomi Mi 9.

Добавим, что новые смартфоны Samsung Galaxy S10 будут оснащены реверсивной зарядкой, с помощью которой можно заряжать другие гаджеты беспроводным способом.

Автор: Константин Терехов
Источник: Twitter
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