Facebook объяснил причину блокировки проекта RT

Кембридж, 19 февраля. Социальная сеть Facebook объяснила блокировку проекта RT In the Now необходимостью раскрытия данных о материнской компании.

В пресс-службе социальной сети пояснили, что пользователи должны знать, «кто стоит за страницами Facebook». В компании рассказали о запуске обновления, которое позволит отображать информацию по тем странам, из которых управляются страницы с большой аудиторией, передает ТАСС.

Администраторы социальной сети заявили, что поскольку эта функция не является общедоступной, то Facebook обратился к администраторам страниц с просьбой раскрыть информацию о своей материнской компании.

Напомним, ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о блокировке проекта In the Now, который имеет более 2,5 млрд просмотров. Она предположила, что страницы RT были заблокированы после жалобы телеканала CNN, который обвинял RT в «связях с Кремлем».

Отметим, что в МИД РФ заявили, что США продолжают идти по пути жесткой цензуры и ограничения свободы слова в Сети, оказывая давление на неугодные источники информации. В МИД РФ подчеркнули, что ситуация с блокировкой проектов RT в авторитарной форме является недопустимым. Российские дипломаты призвали профильные международные структуры обратить внимание на произошедшее.

В беседе с Федеральным агентством новостей Маргарита Симоньян заявила, что планирует решить вопрос с Facebook путем переговоров