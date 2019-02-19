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«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вулверхэмптоном» в 1/4 финала Кубка Англии

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«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вулверхэмптоном» в 1/4 финала Кубка Англии

Лондон, 19 февраля. В четвертьфинале Кубка Англии по футболу  встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптоном».

Об этом стало известно накануне вечером после проведение жеребьевки одного из самых популярных спортивных турнира королевства. Предположительно четвертьфинальные матчи пройдут 15-18 марта.

В трех других встречах этой стадии розыгрыша Кубка Англии между собой сыграют «Манчестер Сити» и «Суонси Сити», «Уотфорд» и «Кристал Пэлас», а также «Миллуолл»  и «Брайтон энд Хоув».

Как информирует «Газета.ru», самым частым победителем турнира является «Арсенал», за плечами которого 13 выигрышей. В прошлом сезоне обладателями заветного трофея стали футболисты «Челси».

Ав