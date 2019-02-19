Автор термина «глобальное потепление» умер в США

Нью-Йорк 19 февраля. Геолог и климатолог Уоллес Брокер, который считается автором термина «глобальное потепление», скончался в США. Об этом сообщает Associated Press.

Он умер в больнице Нью-Йорка в возрасте 87 лет. Сообщается, что последнее время Брокер много болел.

Ученый родился в Чикаго в 1931 году. Всю жизнь он проработал в Колумбийском университете, куда устроился после его окончания. Всего Брокер является автором 500 статей и 14 книг. Он ввел термин «глобальное потепление» в 1975 году.

Ранее ученый NASA Гэвин Шмидт назвал 2018 года одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Об этом сообщал телеканал «360».