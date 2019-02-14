Госконтроль над лифтами предложили передать Ростехнадзору

Москва, 14 февраля. Ростехнадзор подготовил законопроект, который предлагает передать государственный контроль над безопасностью российских лифтов Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному контролю. Документ будет внесен в правительство России в апреле текущего года.

Изменения будут внесены в статью 55.24 Градостроительного кодекса РФ. Это требуется для контроля над соблюдением норм Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров. Поправки также определят порядок надзора и федеральные органы, его осуществляющие, сообщает со ссылкой на представителя Ростехнадзора «Парламентская газета».

В ведомстве отметили, что в соответствии с действующим правительственным постановлением безопасность лифтов Ростехнадзор обеспечивает лишь в рамках надзора за соблюдением норм техрегламента Таможе