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В России усилят контроль за состоянием лесов

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В России усилят контроль за состоянием лесов

Москва, 14 февраля. В России планируют ужесточить ответственность за предоставление недостоверной информации о санитарном состоянии лесов. Соответствующий законопроект правительства будет рассмотрен в Госдуме РФ 14 февраля.

В настоящий момент штраф для должностных составляет от 3000 рублей до 6000 рублей. Законопроект предусматривает внесение поправок в КоАП, по которым штраф будут составлять от 5000 до 40000 рублей для должностных лиц. Его сумма будет изменяться в связи с учетом категорий защищенности лесов.

По словам руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика, часто санитарные рубки превращаются в способ незаконно изъять древесину, которая находится ближе к дороге. Он напомнил, что санитарная рубка предназначена для уничтожения поврежденных деревьев, которые наносят ущерб лесному массиву.

Валентик подчеркнул, что эта проблема наиболее актуальна на территории Сибири и Дальнего Востока, где растет товарная древесина ценных пород, которая имеет высокий спрос, сообщает «Российская газета».

Автор: Денис Коробейников
Источник: «Российская газета»
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