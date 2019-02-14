На «Сказочной карте России» появится Марий Эл

Йошкар-Ола, 14 февраля. Республика Марий Эл будет представлена в проекте «Сказочная карта России».

От лица региона в проекте, в котором в общей сложности будет заявлено около 30 субъектов федерации, выступает сказочный персонаж из марийских сказаний – девушка по имени Салика.

Официально Салика попадет в компанию других сказочных персонажей страны 6 марта, ожидается, что сказочная героиня поучаствует в масленичных гуляниях в столице Марий Эл.

