Найден простой способ вывести iPhone из строя

Москва, 14 февраля. Один из пользователей яблочной продукции нашел способ выведения iPhone из строя при помощи голоса.

Как оказалось, для того, чтобы заставить глючить смартфон, достаточно в любом из приложений открыть клавиатуру, выбрать голосовой ввод и пять раз сказать слово «дефис».

Сразу после этого экран iPhone становится черным на несколько мгновений, после чего на нем отображается символ перезагрузки. Спустя несколько секунд появляется экран блокировки.

Добавим, что пока что в корпорации Apple никак не отреагировали на информацию о баге в системе.

