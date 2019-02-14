Эксперты выяснили, что российские мужчины будут дарить любимым на 14 февраля

Москва, 14 февраля. Половина российских мужчин (55%) собирается поздравить возлюбленных с Днем всех влюбленных, почти треть (36%) подарит деликатесы и походы в ресторан. Соответствующее исследование провела платежная система «Мир».

Еще 24% российских мужчин собираются подарить возлюбленным ювелирные украшения и бижутерию. Духи и косметику планируют преподнести 16%, 7% подарят избранницам билеты на концерты и в театры, сертификаты на косметологические процедуры и массаж.

Россиянки предпочитают дарить мужскую парфюмерию, косметику и приготовленный своими руками ужин. Такие ответы дали 23% и 22% участниц исследования соответственно.

По данным системы «Мир», 14 февраля празднуют 60% россиян в возрасте до 35 лет, 57% — от 35 до 44 лет, 34% — от 45 до 59. Среди жителей России старше 60 лет День всех влюбленных празднуют лишь 9%.

О желании поздравить партнера с 14 февраля заявили 55% мужчин и 51% женщин.