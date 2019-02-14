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Мадуро назвал встречу президентов США и Колумбии «пиршеством ненависти»

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Мадуро назвал встречу президентов США и Колумбии «пиршеством ненависти»

Каракас, 14 февраля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что встреча лидеров США и Колумбии Дональда Трампа и Ивана Дуке стала «пиршеством ненависти».

На встрече обсуждалась тема по урегулированию кризиса в Венесуэле, а также поддержка лидера оппозиции Хуана Гуаидо, который ранее объявил себя временным президентом страны.

«Это было пиршество ненависти против Венесуэлы. Сегодня опять президент США  угрожал военным вторжением в Венесуэлу, и я прошу у народов мира вашей солидарности», — заявил Мадуро.

Венесуэльский лидер подчеркнул, что Дональд Трамп не обращает внимание на ситуацию в Колумбии.

«Вместо того чтобы говорить о растущей нищете, войне в Колумбии, политических убийствах, о провалившемся государстве, они говорят о Венесуэле», — подчеркнул лидер Венесуэлы.

Напомним, что 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Его поддержали США, Канада и ряд других государств. Законно избранный президент страны Николас Мадуро обвинил США в подготовке госпереворота и назвал Мадуро «марионеткой США».

Ранее представитель США в Венесуэле Эллиот Абрамс призвал армию страны поддержать Хуана Гуаидо. Об этом сообщают «Известия».
 

Автор: Денис Коробейников
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