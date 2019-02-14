Самые популярные проекты благоустройства выберут в Йошкар-Оле

Йошкар-Ола, 14 февраля. Жители столицы Марий Эл смогут принять участие в голосовании по определению проектов по благоустройству в 2020 году общественных территорий.

На выбор горожан представлено пять мест, которые смогут кардинально поменяться в следующем году. Это — Аллея Победы в Семеновке, бульвар Чавайна, сквер Свирина, сквер по Й. Кырли и Тархановский парк.

Рейтинговое голосование, во время которого свой голос можно будет отдать сразу за несколько проектов, пройдет 23-25 февраля на официальном сайте администрации Йошкар-Олы.