Партию детских конфет с наркотиками изъяли в Британии

Лондон, 14 февраля. В Британии правоохранители изъяли партию детских конфет, содержащих наркотики.

Подозрительные сладости были изъяты в графстве Кент, когда полицейские остановили автомобиль, у водителя которого была обнаружена сумка, доверху наполненная мармеладом.

Как стало известно после проведения экспертизы, сладости были нашпигованы наркотическими веществами. Вводителя кроме сбыта наркотиков обвинили в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.