Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола

Москва, 14 февраля. Французское спортивное издание France Football назвало советского вратаря Льва Яшина лучшим голкипером в истории мирового футбола.

Яшин выступал за московское «Динамо» и сборную СССР, в составе которой провел 74 матча. Он участвовал в четырех чемпионатах мира, а также в победных для сборной СССР Олимпийских играх 1956 года, Кубке Европы — 1960 года, а также в Кубке Европы 1964 года, на котором советские футболисты заняли второе место, уступив сборной Испании.

Лев Яшин является единственным вратарем в мире, который получил «Золотой мяч».

Отметим, что в пятерку лучших вратарей кроме Ящина France Football также включил англичанина Гордона Бэнкса, итальянцев Джанлуиджи Буффона и Дино Дзоффа, а также немца Мануэля Нойера, сообщают «Известия».

Отметим, ранее FIFA признала Ящина лучшим вратарем XX века. Об этом сообщает «Газета.ru».