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Россия

Ветераны боевых действий в Сирии займут ключевые должности в армии России

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Ветераны боевых действий в Сирии займут ключевые должности в армии России

Москва, 14 февраля. Минобороны готовит к 23 февраля указ о назначении нескольких получивших опыт боевых действий в Сирии высших офицеров армии на новые должности.

При назначении учтено участие военных в различных конфликтах от первой чеченской кампании до боевых действий в Сирии. В документе будут приняты нестандартные кадровые решения, сообщают со ссылкой на источники в Минобороны России «Известия».

В том числе готовится назначение генерал-лейтенанта Олега Макаревича начальником Главного штаба ВМФ России. Генерал известен как один из первых командиров воевавшей в Чечне 42-й мотострелковой дивизии и участник боевых действиях в Сирии.

Автор: Виктор Мальцев
Источник: «Известия»
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