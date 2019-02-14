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Названа дата презентации флагманского смартфона Xiaomi Mi 9

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Названа дата презентации флагманского смартфона Xiaomi Mi 9

Москва, 14 февраля. Компания Xiaomi представит флагманский смартфон Mi 9 20 февраля.

По предварительным данным, гаджет будет работать на процессоре SoC Qualcomm Snapdragon 855, его оснастят тройной камерой, экраном диагональю 6,4 дюймов и батареей емкостью 3500 мА•ч.

К слову, сколько же точно будет стоить Xiaomi Mi 9, пока не сообщается, однако эксперты уверены, что стоимость на рынке Поднебесной составит не менее 436 долларов, сообщает RT.
 

Автор: Константин Терехов
Источник: Известия
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