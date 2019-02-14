Десять выходцев из Прибалтики обвинили в США в аферах с ретро-автомобилями

Нью-Йорк, 14 февраля. В США десять выходцев из Прибалтики обвиняют в крупных мошенничествах и отмывании денег. Об этом сообщает прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

По версии следствия, обвиняемые создали сеть «продавцов» ретро-автомобилей, через которую обманывали клиентов. Подозреваемые получали деньги от доверчивых покупателей через подставные транспортные компании. Прокурор Джеффри С.Берман заявил огромной сумме ущерба.

Помощник директора ФБР Уильям Суини-младщий подчеркнул, что пострадавшие продолжали выплачивать кредит «за покупку машины», думая, что позже получат автомобиль, который они никогда не видели.

Подозреваемым грозит до 30 лет лишения свободы. Кроме того, один из задержанных обвиняется в заговоре с целью отмывания денег.