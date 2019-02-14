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Apple запустит платный новостной сервис

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Apple запустит платный новостной сервис

Вашингтон, 14 февраля. Американская корпорация Apple разрабатывает новостное приложение, доступ к которому будут предоставлять по подписке.

Эксперты называют будущий сервис «новостным Netflix». С его помощью пользователи смогут читать новости от различных СМИ без ограничений. В том числе платные материалы, сообщают «Известия».

Стоимость подписки составит около 10 долларов в месяц. Половина доходов от сервиса будет распределяться между поставщиками новостей. Размеры выплат будут коррелировать с популярностью контента.

Автор: Виктор Мальцев
Источник: «Известия»
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