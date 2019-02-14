Четырех человек порезали во время драки футбольных фанатов в Риме

Рим, 14 февраля. Во время драки между фанатами в столице Италии ножевые ранения получили четыре человека.

Серия фанатских драк, в которых принимали участие около 40 человек, произошла в центре Рима за день до матча Лиги Европы между футбольными клубами «Лацио» и «Севилья».

По предварительным данным, ранения получили двое испанцев, американец и англичанин, все они доставлены в больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает RT.

Напомним, что массовая драка футбольных фанатов произошла накануне в центре Киева. По предварительным данным, в беспорядках на Крещатике участвовали десятки молодых людей. Как говорят очевидцы, драка продлилась пять минут.