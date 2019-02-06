Роструд напомнил о выходных днях в феврале

Москва, 6 февраля. Россияне будут отдыхать в честь Дня защитника Отечества два дня: 23 и 24 февраля. Эти даты приходятся на субботу и воскресенье, сообщает Роструд.

Это связано с тем, что праздник выпадает на субботу 23 февраля, поэтому выходной с него будет перенесен на пятницу, 10 мая.

В ведомстве подчеркнули, что 22 февраля считается предпраздничным днем, поэтому люди, которые работают пять дней в неделю, по закону смогут уйти на с работы на час раньше.

При этом в марте из-за празднования Международного женского дня выходные пройдут с 8 по 10 марта.