Бондарчук анонсировал начало съемок фильма «Лед-2»

Москва, 6 февраля. Кинопродюсер Федор Бондарчук рассказал, что съемки продолжения фильма «Лед» начнутся в конце осени текущего года.

С заявлением на тему кинодеятель выступил перед журналистами на церемонии вручения премии «Блокбастер», добавив, что уже началась предподготовительная работа над проектом.

«Лед-2» будет с новым режиссером, и когда о нем объявят, то это взорвет пространство. Уже доделываем сценарий», — пояснил Бондарчук, не став раскрывать других деталей и имена актеров.

Напомним, что