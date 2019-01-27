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Столичный дивизион победил на Матче звезд НХЛ-2019

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Столичный дивизион победил на Матче звезд НХЛ-2019

Вашингтон, 27 января. Столичный дивизион победил Центральный в финале Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года, канадский нападающий Сидни Кросби признан MVP встречи. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте НХЛ.

Матч состоялся в Сан-Хосе и окончился со счетом 10:5.

По пять очков в составе победителей набрали Сидни Кросби и Мэтью Барзал. На счету Кэма Аткинсона дубль. По окончании встречи Кросби был признан самым ценным игроком (MVP).

В прошедшей встрече участвовали два российских хоккеиста «Тампы»: нападающий Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский.

Автор: Андрей Крылов
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