Володин: Важно передать следующим поколениям правду о блокаде Ленинграда

Москва, 27 января. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что важно помнить и передать следующим поколениям правду о блокаде Ленинграда для того, чтобы впредь не допустить подобных трагедий.

«Важно помнить и передать следующим поколениям правду о тех страшных испытаниях, которые выпали на долю защитников и жителей города на Неве, чтобы не допустить подобных трагедий в будущем», — приводит слова Володина пресс-служба.

Председатель Госдумы добавил, что россияне не должны забывать о той цене, которую заплатили жители Ленинграда, их подвиг навсегда останется примером мужества и героизма.

Напомним, 75 лет назад, 27 января 1944 года, пала блокада Ленинграда, продолжавшаяся почти 900 дней. Жертвами блокады стали от 400 тысяч до 1,5 млн жителей города. Большая часть погибших в блокадном Ленинграде умерли от голода, единственным путем, по которому в город доставлялось продовольствие, была «Дорога жизни».