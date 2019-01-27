Глава Bellator рассказал о дальнейшей карьере Емельяненко

Лос-Анджелес, 27 января. Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что в настоящее время не знает, продолжит ли карьеру российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко. Он напомнил, что срок контракта спортсмена истек.

По словам главы организации, Емельяненко должен самостоятельно решить, продолжать ли ему профессиональную карьеру.

«Федор уже не обязан драться, он всего добился в своей карьере и все доказал», — объяснил Кокер.

Бой прошел в Калифорнии. Американец Райан Бейдер нокаутировал Емельяненко на 35-й секунде поединка. Таким образом, в активе россиянина 38 побед и шесть поражений.