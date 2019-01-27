Глава Bellator рассказал о дальнейшей карьере Емельяненко
0 Оставить комментарий
Лос-Анджелес, 27 января. Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что в настоящее время не знает, продолжит ли карьеру российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко. Он напомнил, что срок контракта спортсмена истек.
Champ, Champ! pic.twitter.com/UdTsXQADLe— Scott Coker (@ScottCoker) January 27, 2019
По словам главы организации, Емельяненко должен самостоятельно решить, продолжать ли ему профессиональную карьеру.
«Федор уже не обязан драться, он всего добился в своей карьере и все доказал», — объяснил Кокер.
Бой прошел в Калифорнии. Американец Райан Бейдер нокаутировал Емельяненко на 35-й секунде поединка. Таким образом, в активе россиянина 38 побед и шесть поражений.