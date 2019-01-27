Двухэтажный поезд из Москвы в Крым запустят до конца 2019 года

Москва, 27 января. На маршруте «Москва — Симферополь» планируется запуск поезда с двухэтажными вагонами, об этом сообщили в пресс-службе ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД).

«Планируется курсирование двухэтажного пассажирского поезда сообщением Москва — Симферополь», — сообщили в пресс-службе КЖД в комментарии РИА Новости.

Поезд будет состоять из 14 двухэтажных купейных вагонов на 64 спальных мест каждый, также по 30 мест будет в спальных двухэтажных вагонах и 50 – в штабных. Всего состав будет вмещать 882 пассажира.

После открытия железнодорожного сообщение по Крымскому мосту полуостров будет связан с Москвой, Петербургом, Мурманском, Кисловодском и Екатеринбургом.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам референдума. За присоединение к РФ проголосовали 96% жителей полуострова. Для связи с полуостровом в кратчайшие сроки был построен самый протяженной в РФ мост через Керченский пролив. Открытие железнодорожного сообщения запланировано на конец 2019 года.