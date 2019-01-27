Аналитик прогнозирует сложную ситуацию с курсом рубля в феврале

Москва, 27 января. Финансовый аналитик Анна Бодрова рассказала, что ждет российский рубль в феврале 2019 года. По словам эксперта, после относительно стабильного для курса рубля января в следующем месяце валюта столкнется с давлением.

Как отметила эксперт, речь идет о недостаточной активности Банка Российской Федерации в рамках внутреннего валютного рынка, невзирая на то, что в феврале регулятор снова вернется к практике отложенных покупок валюты, пишет «Российская газета».

Экономист также назвала недостаточными выделяемые на такие действия 2,8 миллиарда рублей.

Кроме того, она считает, что действия ЦБ России поспособствуют уменьшению спекулятивных колебаний, однако никак не определят рынок.