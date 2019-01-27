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Новороссия

Донбасс: два города в ЛНР остались без воды из-за аварии

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Донбасс: два города в ЛНР остались без воды из-за аварии

Луганск, 27 января. Два города в Луганской народной республике остались без воды из-за прорыва на магистральном водопроводе, об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

По данным МЧС ЛНР, в связи с прорывом на магистральном водопроводе «Молодогвардейская насосная станция — город Ровеньки» нарушена подача воды в дома жителей города. Водоснабжение будет восстановлено после устранения аварии.

Также в МЧС ЛНР сообщили в комментарии РИА Новости, что авария произошла на водопроводе «Первомайск — Золотое-5». Вода перестала поступать в дома жителей города Золотое-5, который находится на линии соприкосновения. Проведение ремонта на водопроводе запланировано на 28 января.

Причины аварий не уточняются. Также остается неизвестным точное количество человек, оставшихся без воды.

 

Автор: Софья Куликова
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