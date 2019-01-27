Донбасс: ВСУ за сутки шесть раз обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 27 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки шесть раз обстреляли позиции народной милиции ЛНР. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе военного ведомства республики.

По имеющимся данным, под обстрелы попали районы сел Желобок, Молодежное и Лозовое.

«Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия», — следует из сообщения ведомства.

Напомним, власти Украины в апреле 2014 года начали военную кампанию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале того же года. Конфликт на юго-востоке Украины пытаются урегулировать также на минской площадке, но Киев систематически нарушает все договоренности, обстреливая территории республик Донбасса.