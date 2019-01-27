Появились фото с места ДТП в Башкирии, где погибли четыре человека

Уфа, 27 января. В Бижбулякском районе Республики Башкортостан произошло ДТП, при котором погибли четыре человека, Федеральное агентство новостей публикует фото с места аварии.

ДТП произошло около 08.40 на автодороге Бижбуляк — Мияки. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу.

Жертвами аварии стали четыре человека: двое мужчин и две женщины, их личности устанавливаются. На месте инцидента работают оперативные службы.