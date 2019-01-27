Эксперты рассказали, как прогревать АКПП в тридцатиградусный мороз

Москва, 27 января. Многие автомобильные концерны в последнее время отказываются от машин с механической коробкой передач (МКПП), ровно как и водители предпочитают «автомат». Специалисты рассказали, как прогревать АКПП в тридцатиградусный мороз для нормальной и долгой работы.

Водители до сих пор не пришли к единому знаменателю о прогреве двигателя в мороз, то же самое касается и АКПП. По словам экспертов, для начала необходим прогрев: от консистенции масла зависит работа, поэтому его надо прогревать перед началом поездки. Многие автолюбители уверены, что АКПП не прогреется самостоятельно, поэтому ей нужно подсобить. Так, достаточно нажать тормоз и переключать коробку по всем режимам движения. После таких действий, по мнению экспертов, масляной насос отлично разгоняет жидкость, а это позволяет маслу приобрести нужную насыщенность.

Впрочем, механики отмечают, что такой способ не всегда эффективен. Для нормального прогрева необходимо запустить двигатель, который начнет прогревать КПП. Кроме того, первые километры важно проехать не слишком быстро, не превышая 3 тыс. оборотов в минуту.