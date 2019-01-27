Chevrolet и ВАЗ столкнулись в Башкирии, четыре человека погибли

Уфа, 27 января. В Бижбулякском районе Республики Башкортостан произошло ДТП, при котором погибли четыре человека, сообщили Федеральному агентству новостей в республиканском ГУ МЧС России.

Авария произошла на 12-м километре дороги Бижбуляк – Киргиз Мияк, столкнулись Chevrolet Niva и ВАЗ 2115. В иномарке никто не пострадал, в отечественном транспорте находились пять человек.

Один мужчина получил ранения, его срочно госпитализировали. Врачи оценили его состояние как средней тяжести. Двое мужчин и две женщины погибли на месте.

По предварительной информации, водитель ВАЗ выехал на встречную полосу, где врезался в Niva.