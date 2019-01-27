Гуайдо рассказал о встрече с официальными лицами Венесуэлы

Каракас, 27 января. Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом страны на время действия временного правительства, признался, что встречался с официальными лицами государства.

Ранее легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в ночь накануне госпереворота Гуайдо пригласил его встретиться в одном из отелей Каракаса. Оппозиционер был одет в черный худи и черную кепку. Также власти Венесуэлы сообщили, что Гуайдо встречался с главой национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо и профсоюзным лидером Фредди Берналом.

Гуайдо отрицал встречи, однако официальные власти разместили в Сети видео, на котором запечатлен человек, похожий на Гуайдо. Сам же лидер госпереворота дату встречи не назвал.

«Я намерен встретиться со всеми функционерами, чтобы положить конец узурпации и провести свободные выборы. Говорил я с функционерами или нет? Ясно, что говорил», — приводит слова Гуайдо газета Espectador.

Напомним, массовые протесты против действующего президента Венесуэлы начались в среду. О своей поддержке Гуайдо заявил ряд стран, в том числе США, Канада, страны ОАГ и ЕС. Москва поддержала легитимного президента Венесуэлы Мадуро.