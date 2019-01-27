«Окончательная судорога»: эксперт объяснил, почему ПАСЕ поддержала резолюцию по Азовскому морю

Москва, 27 января. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе. Политолог Олег Бондаренко объяснил, почему принятая резолюция является «окончательной судорогой» европейской политики антироссийских санкций.

ПАСЕ выразила озабоченность ситуацией в Азовском море и возобновлением напряженности в российско-украинских отношениях из-за провокации Киева в Керченском проливе, в результате которой были задержаны моряки ВМСУ за нарушение границы РФ.

Однако ПАСЕ отказалась удовлетворить требование Киева и признать моряков ВМСУ «военнопленными». Кроме того, организация приняла ряд решений, предложенных ранее Москвой. Политолог также отметил, что немаловажную роль в принятии такого решения сыграл отказ РФ продолжить членство в ПАСЕ и уплатить членский взнос в организацию.

Бондаренко считает, что антироссийские настроения в Европе находятся на «последнем издыхании». На этом фоне попытки некоторых делегаций продлить антироссийское давление выглядят все смешнее.

Москва в свою очередь отказывается продлить статус в ПАСЕ, пока не будут созданы равные условия для всех делегаций. Для Европы, которая находится в разногласиях с США и озадачена внутренними проблемами, резолюция может стать «последним аккордом» против РФ.

Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря