ФАН публикует видео пожара на складе торгового оборудования в Екатеринбурге

Екатеринбург, 27 января. В ночь на воскресенье загорелся склад торгового оборудования и автомобильных деталей, расположенный на улице Альпинистов в Екатеринбурге. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео происшествия.

Согласно предварительной информации, на момент возникновения пожара людей в здании не было, данные о пострадавших уточняются.

Возгорание утеплителя конструкций склада способствовало сильному задымлению, что осложняло поиск очага пожара и его тушения.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.