Переоценка ценностей: эксперты объяснили, почему Беглов зовет в команду жителей Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов дал большое интервью телеканалу «78» о насущных проблемах города. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Александр Беглов в своем интервью выделил несколько интересных моментов. В частности, он подчеркнул, что у него уже есть своя команда. И даже больше — он призывает в свою команду всех жителей Северной столицы.

«Беглов демонстрирует, что он не один»

Доктор политических наук, доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Наталья Еремина в комментарии для ФАН отметила, что привлечение граждан к решению общественных вопросов — важнейшая задача, которая, на ее взгляд, стоит перед любым современным градоначальником, поскольку горожане с каждым годом становятся все более активными.

«Более того, у нас в городе растет волонтерское движение. Есть очень много активной молодежи, которая стремится решать проблемы и включаться в решение проблем. Очень многие не ждут уже какого-то движения со стороны чиновников, а стремятся сами не упустить какие-то возможности и права для взаимодействия с теми же самыми чиновниками, чтобы не ждать, а решать социальные проблемы самостоятельно. И такой запрос от общественности очень высок. Судя по социологическим опросам, он набирает вес. Число активных горожан сегодня очень высоко», — пояснила Наталья Еремина.

По словам эксперта, этот ресурс — горожане, которые желают принять деятельное участие в решении проблем Северной столицы, — недооценивался прошлыми градоначальниками. Очевидно, что при Беглове у городских властей произошла переоценка ценностей.

«Для Александра Беглова сегодня важно провести диалог с горожанами, и сделать это можно как раз путем прямого контакта. Именно это сейчас и происходит: постепенно налаживается диалог. Возможно, будут разработаны какие-то программы. Это действительно очень важный момент. Решить ни одну проблему в городе невозможно без поддержки горожан. Взаимодействие необходимо. Крупные города нуждаются в опоре на гражданское общество», — подчеркнула Еремина.

Политолог Иван Аркатов в своем комментарии для ФАН подчеркнул, что руководство большими проектами — а Петербург — это очень большой проект, — всегда осуществляется не одним человеком, а командой. И главное умение любого руководителя — создать результативную команду.

«Только при эффективной и слаженной работе можно дать новый толчок к развитию любого проекта, в том числе и такого огромного, как город-миллионник. Беглов демонстрирует, что он не один, и о своих коллегах говорит как о команде. Важно то, что своими действиями и словами он показывает, что в свою команду врио губернатора он зовет жителей Петербурга, ведь только с солидарной ответственностью можно успешно развиваться. Если хочешь, чтобы происходили изменения, нельзя жить по принципу «ничего не знаю, моя хата с краю». Показательно, что в команду руководства города Александр Беглов набирает совершено разных людей. И очень ярким показателем серьезного подхода является, то что в руководстве Северной столицы будут победители управленческого конкурса «Лидеры России», — отметил Иван Аркатов.

«Метро повышает уровень счастья»

В ходе своего интервью Александр Беглов в качестве важного момента отметил тот факт, что в Петербурге продолжает расширяться сеть метрополитена. Он пообещал, что несколько станций откроются уже в наступившем году.

Наталья Еремина в своем комментарии подчеркнула, что метро — очень важная транспортная артерия и его развитие является вопросом, который связан с качеством жизни населения. Транспортная доступность в первую очередь позволяет населению реализовывать свое право на отдых и на труд.

«Если ставится задача сделать Петербург городом, где можно реализовать свои рекреационные запросы, то тогда это будет тема номер один, потому что это поддержка и развитие бизнеса, развитие задач, которые стоят перед каждым горожанином. Более того, метро повышает уровень счастья, — заявила Еремина. — Открытие станций метро — это большое дело, которое решает целый комплекс задач. Это ключ к решению очень многих вопросов. Поэтому, конечно, такому городу как Петербург, метро необходимо. Без метро будет буксовать решение других вопросов. Это стратегия развития города. Метро — это базовая инфраструктура, которая позволит добиться тех прорывных задач, которые ставятся президентом».

Иван Аркатов также подчеркнул, что вопрос транспортной доступности чрезвычайно важен для общества. Для мегаполисов это наиболее актуальная тема — в том числе и для Петербурга.

«В 2019 планируется ввод трех станций. И это не все. В последующие годы будет продолжение. Конечно же, планы закладывались при другом руководителе города, но для продолжения их реализации всегда нужна политическая воля, чтобы найти необходимые ресурсы. Любое строительство — это постоянный вопрос денег. Думаю, каждый это знает, исходя из опыта проведения домашнего ремонта», — отметил Аркатов.

Политолог напомнил, что в России есть ряд примеров, когда планов по строительству метро было много, и даже начинали строить, однако потом по неким причинам все планы замораживались.

«Основной причиной, на мой взгляд, является отсутствие политической или управленческой воли руководителя. Исходя из послужного списка и биографии Беглова можно точно сказать, что с этим у него проблем нет. Президент абы кого не будет предлагать на должность главы второй столицы нашей страны», — подчеркнул эксперт.

«Решать вопросы системно»

Для тысяч жителей Петербурга остается очень важным решение проблемы обманутых дольщиков. И Александр Беглов пообещал, что они обязательно будут решены в 2019–2020 годах, — и не точечно, а полноценно.

Наталья Еремина подчеркнула, что необходимо создать систему для предотвращения в дальнейшем подобных случаев. Нужно решать эти вопросы системно.

«Поэтому было сказано о деятельности прокуратуры, о том, что будут отслеживаться недобросовестные застройщики, которые будут попадать в черный список. Вот это очень важный момент: нужно создать систему, которая ведет постоянный контроль», — заключила Наталья Еремина.

Аркатов подчеркнул, что решение социальных проблем всегда должно быть приоритетом для главы региона. От разрешения «вызовов», как называет проблемы Беглов, зависит состояние общества.