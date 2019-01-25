В США опасаются, что российский «Охотник» усложнит жизнь американским военным

Вашингтон, 25 января. Американское издание Business Insider оценило новый российский ударный беспилотник «Охотник».

Реакция из-за рубежа последовала после того, как на портале Paralay Iboards были размещены первые фотографии российского БПЛА, сделанные во время тестовых испытаний, сообщают «Известия».

«На опубликованных фото изображен беспилотник, который построен по схеме «летающее крыло» и напоминает бомбардировщик США B-2 Spirit, который, в свою очередь, является самым скрытным американским самолетом США», — пишет издание.

При этом авторы заметки на Business Insider предположили, что российский беспилотник может уступать в маневренности ввиду того, что подобным летательным аппаратам необходимо вертикальное хвостовое оперение.

«Охотник» может стать прототипом истребителя шестого поколения, что предполагает его способность вести воздушный бой, при этом американские дроны используются только для работы по наземным целям», — говорится в статье.

Кроме того, американские журналисты предположили, что «Охотник» может работать в паре с истребителем Су-57, что, возможно, значительно усложнит задачу для американских пилотов и военных планировщиков.

Как напоминает «Газета.ru», накануне другое американское издание The Drive отметило, что «Охотник» выглядит «внушительно и надежно» и напоминает «что-то среднее между X-47B Northrop Grumman и Boeing X-45C Phantom Ray».

По мнению авторов публикации, Россия постепенно переходит к концепции применения беспилотных авиагрупп, где такие БПЛА, как «Охотник», сыграют роль «ведомой машины» для лидера звена — Су-57.