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Враг «открытых обществ»: Сорос раскритиковал Си Цзиньпина

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Враг «открытых обществ»: Сорос раскритиковал Си Цзиньпина

Давос, 25 января. Председатель КНР Си Цзиньпин является «самым опасным противником открытых обществ». Об этом заявил американский миллиардер Джордж Сорос во время экономического форума в Давосе.

Сорос назвал Китай самым богатым и передовым в технологическом плане авторитарным режимом. По его словам, именно это делает лидера КНР «самым опасным противником открытых обществ». Американский миллиардер подчеркнул, что «авторитарный режим» получает преимущество с помощью «инструментов контроля», которые используют искусственный интеллект,  сообщают «Известия».

«Мы должны возлагать наши надежды на китайский народ, особенно на деловое сообщество и политическую элиту, желающую поддержать конфуцианские традиции», — заявил Сорос,

Ранее кандидат на должность генпрокурора США Уильям Барр назвал Китай более опасным соперником для США, чем Россию. Он подчеркнул, что концентрация США на России отвлекает Вашингтон «от китайской угрозы».

Автор: Денис Коробейников
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