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Конгресс США рассмотрит проект о противодействии России и Китаю в Интернете

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Конгресс США рассмотрит проект о противодействии России и Китаю в Интернете

Вашингтон, 25 января. В американский конгресс внесли проект о противодействии России и Китаю в Интернете.

Как сообщают «Известия», документ парламентариям представил руководитель международного комитета нижней палаты американского конгресса демократ Элиот Энгель.

«Страны должны защищать реализацию прав человека и основных свобод в интернете и соблюдать принцип, согласно которому права человека, которыми люди обладают в автономном режиме, также должны защищаться в интернете», — в том числе говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В самом тексте документа Россия упоминается два раза – об инициативе Москвы и партнеров по Шанхайской организации о международном кодексе поведения в области информбезопасности, кроме того нашу страну назвали источников киберугроз для США, информирует «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
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