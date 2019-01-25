Мощный ураган обрушился на Анталью: ФАН публикует видео

Анталья, 25 января. На турецкую Анталью в четверг обрушился ураган, сопровождаемый сильным дождем.

Федеральное агентство новостей публикует видео, на которых видно, что ряд улиц курортного города оказались затопленными, а в некоторых местах даже образовывались смерчи.

По информации ряда местных СМИ, в результате непогоды погиб 13-летний подросток, кроме того травмы разной степени тяжести получили более 10 человек. В городе повреждено несколько зданий и автомобилей, сообщает «Газета.ru».